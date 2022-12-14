صدور العدد (11) لمجلة “المنتقى” إعادة فهم العلمانية

الشارقة 14 ديسمبر 2022 (وال) صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الحادي عشر (سبتمبر/ أيلول ـ أكتوبر/ تشرين الأول 2022) من الدورية العلمية المحكّمة “المنتقى”، التي تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وتصدر باللغة الإنكليزية.

تضمّن العدد الدراسات التالية: “إعادة فهم العلمانية وإشكالاتها في السياقات العربية: المساهمات النظرية والمنهجية لعزمي بشارة” لسهيل الحبيب؛ و”كيف نقرأ المجزرة في فلسطين؟ التاريخ الأصلاني بوصفه منهجية للتحرير” لرنا بركات؛ و”تحولات نخبة النظام الحاكم في الحرب الأهلية السورية (2016 ـ 2021): مقاربة سوسيو ـ اقتصادية” لعمار الشمايلة، وآلان الأوسكان، ومحمد زهر؛ و”سياسة الجزائر الأمنية: تحوّلات ومعضلات في سياق القلاقل إقليميًا والحراك داخليًا” لعبد النور بن عنتر؛ و”الثورة السودانية وآفاق الانتقال الديمقراطي” للتجاني عبد القادر حامد.

واشتمل باب المؤشر العربي على دراسة بعنوان “الفجوة الرقمية والعزوف عن المشاركة السياسية: تحليل انحدار لوجستي ثنائي الاستجابة لعيّنة من بيانات المؤشر العربي” لهشام رائق. في حين تضمّن باب مراجعات الكتب مراجعة حكمات العبد الرحمن لكتاب “الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي” لأحمد قاسم حسين؛ ومراجعة لطفي عيسى لكتاب “التأريخ العربي وتاريخ العرب، كيف كُتب وكيف يُكتب؟ الإجابات الممكنة”.(وال/الشارقة) ح.م

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