المعهد العالي لتقنيات علوم البحار ينظم ورشة عمل بعنوان (مخرجات التعليم التقني البحري ومتطلبات سوق العمل الليبي).

الخمس 14 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظم المعهد العالي لتقنيات علوم البحار أمس الثلاثاء، بقاعة فندق الحسنين بمدينة الخمس ، ورشة عمل بعنوان (مخرجات التعليم التقني البحري ومتطلبات سوق العمل الليبي).

وشارك في الورشة، ممثلين عن الشركة الليبية للمواني والمنطقة الحرة مصراتة ، ومدير ميناء الخمس البحري ، ومدير الشركة الليبية للمواني فرع الخمس ، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، والدكتور أحمد الحبلوص رئيس قسم المناهج بادارة المعاهد العليا ، والأستاذ محمد العروسي رئيس وحدة المؤتمرات وورش العمل، والأستاذ محمد يعقوب مدير معهد علوم البحار زوارة ، والدكتور خالد الدحير، مدير المعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة، والاستاذ محمد العجيل رئيس مجلس إدارة شركة أسماك ليبيا، ومدراء مكاتب الشؤون العلمية ، ورؤساء الأقسام بالمعاهد المشاركة في ورشة العمل .

تم خلال الجلسة مناقشة استحداث أقسام ( أدارة الموانئ ، اللوجستيات البحرية، اقتصاديات النقل البحري ، الاقتصاد البحري ، والتقنية الحيوية البحرية ).