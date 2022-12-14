ليبيا نيوز

المعهد العالي لتقنيات علوم البحار ينظم ورشة عمل بعنوان (مخرجات التعليم التقني البحري ومتطلبات سوق العمل الليبي).

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخمس 14 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظم المعهد العالي لتقنيات علوم البحار  أمس الثلاثاء، بقاعة فندق الحسنين بمدينة الخمس ، ورشة عمل بعنوان (مخرجات التعليم التقني البحري ومتطلبات سوق العمل الليبي).

        وشارك في الورشة، ممثلين عن الشركة الليبية للمواني والمنطقة الحرة مصراتة ، ومدير ميناء الخمس البحري ، ومدير الشركة الليبية للمواني فرع الخمس ، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، والدكتور أحمد الحبلوص رئيس قسم المناهج بادارة المعاهد العليا ، والأستاذ محمد العروسي رئيس وحدة المؤتمرات وورش العمل، والأستاذ محمد يعقوب مدير معهد علوم البحار زوارة ، والدكتور خالد الدحير، مدير المعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة، والاستاذ محمد العجيل رئيس مجلس إدارة شركة أسماك ليبيا، ومدراء مكاتب الشؤون العلمية ، ورؤساء الأقسام بالمعاهد المشاركة في ورشة العمل .

      تم خلال الجلسة مناقشة استحداث أقسام ( أدارة الموانئ ،  اللوجستيات البحرية،  اقتصاديات النقل البحري ، الاقتصاد البحري ، والتقنية الحيوية البحرية ).

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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