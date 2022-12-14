“وال”: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتتح مبيتًا داخليًا ملحقًا بمركز بنغازي للتأهيل البدني

بنغازي 14 ديسمبر 2022 (وال)- افتتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الإربعاء، مبيتًا داخليًا شُيِّد حديثًا لإلحاقه بمركز بنغازي للتأهيل البدني على مستوى المنطقه الشرقية.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن المبيت الجديد يتألف من 15 غرفة، مع أقسام منفصلة لإقامة الرجال والنساء، وسيخدم قرابة 500 مريض سنويًا، والمبيت مُجهز بنظام تكييف الهواء ووسائل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وتدابير أمنية، وتجهيزات السلامة من الحرائق، ومصدر احتياطي للتغذية بالكهرباء.

وأضاف المراسل أن المبيت الجديد سيُؤدي دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات، ويتيح لذوي الإعاقة الإقامة المجانية في أثناء تلقي الخدمات المطلوبة.

هذا وسيقدم مركز بنغازي للتأهيل البدني المدعوم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لذوي الإعاقة في بنغازي عددًا من الخدمات التي تشتمل على تركيب أطراف اصطناعية، وأجهزة لتقويم العظام، والوسائل المساعدة على المشي، والأدوات الأخرى الضرورية لمساعدة هؤلاء الأشخاص على أداء الأعمال اليومية.

وسيستفيد المركز من الدعم المنتظم الذي تقدمه اللجنة الدولية لمواصلة جهوده في إعادة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عن طريق إعادة التأهيل البدني والأنشطة الرياضية وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة.

وقال الناطق الرسمي بإسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بشير عمر – لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من افتتاح هذا المرفق الحيوي هو لإعادة التهيئة البدنية في شرق البلاد، ويتألف هذا المبيت الجديد والتي عكفت على إنشائه اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ سنوات من 15 غرفه مع أقسام منفصلة لإقامة الرجال والنساء، ومن متوقع بأن يستخدمة قرابة 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة سنويًا.

وأضاف بشير عمر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قررت افتتاح هذا المبيت، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكاليف التي يتحملها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لأنهم يضطرون إلى السفر من مسافات طويلة من مناطق بعيدة والقدوم إلى مركز بنغازي لإعادة التأهيل الحركي، وبالتالي هؤلاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى تدبير الأموال لكي يستطيعوا الإقامة في الفنادق، وبذلك اللجنة الدولية بدعم منها لهؤلاء الأشخاص قررت إنشاء هذا المبيت، وهو ما يميز هذا المبيت توفير مكان أيضًا للمرافقين من أسرة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الإهتمام الكبير كما تقوم بدعم ثلاثة مراكز في ليبيا هي مركز طرابلس، ومركز مصراتة، ومركز بنغازي، وتعمل على إعادة التأهيل البدني لهؤلاء الأشخاص من خلال تركيب الأطراف الإصطناعية وأجهزة تقويم العظام.

كما تواصل اللجنة الدولية دعمها لمراكز التأهيل الحركي عن طريق تدريب الإخصائيين العاملين بهذه المراكز، وتقوم بالعديد من أنشطة الدمج الإجتماعي من ضمنها الأنشطة الرياضية، وتدريبات تقام في نطاق مبادرات وتمويل المشاريع الصغيرة، كل ذلك من أجل تحسين قدرات هؤلاء الأشخاص على الإعتماد على أنفسهم.

في المقابل، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا جان نيكولا مارتي – لمراسل “وال”- إنه “حرصًا من اللجنة الدولية على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية، على خدمات إعادة التأهيل البدني، وأجهزة المساعدة على الحركة بأقل قدر من الأعباء المالية واللوجستية، قررنا إنشاء هذا المبيت لتوفير إقامة مجانية للمرضى رفقة أحد أفراد الأسرة طوال فترة العلاج التي قد تصل إلى أسبوعين”.

والجدير بالذكر، أن قطاع إعادة التأهيل البدني يُكافح بسبب قلة الكوادر المهنية الماهرة، حيث تُشير التقديرات إلى حاجة أكثر من 200.000 ليبي إلى خدمات إعادة التأهيل البدني، بما في ذلك خدمات تركيب الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام، وتحقيقًا لهذه الغاية تواصل اللجنة الدولية دعم مراكز إعادة التأهيل البدني في طرابلس وبنغازي ومصراتة، عبر بناء القدرات وتدريب أخصائيي إعادة التأهيل البدني بالممارسة العملية.

كما توفر أجهزة تقويم العظام ومستلزمات العلاج الطبيعي المطلوبة لتأهيل المرضى حركيًا، وتربط ذوي الإعاقة بأنشطة الدمج الاجتماعي، من أنشطة رياضية وتدريبات تقام في إطار مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة، لتمهيد السُبل لهم من أجل استئناف حياتهم بما يحفظ لهم كرامتهم. (وال) ن ع/ ر ت

كتب| نورالهدى العقوري

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