منظمة بريطانية مختصة تفرغ من تحديد أكثر من 100 موقع لمواد متفجرة جنوب طرابلس

لندن 14 ديسمبر 2022 (وال)- أكدت منظمة “هالو تراست” البريطانية، بالتعاون مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام “ليبماك” والسلطات المحلية، أنها تمكنت من تحديد المناطق المحتوية على ألغام ومواد متفجرة من مخلفات الحرب في مناطق النزاع جنوب العاصمة طرابلس.

وكشفت المنظمة – عبر موقعها عبر شبكة المعلومات الدولية – إن فريق العمل التابع لها بعد سنة من العمل، استطاع تحديد أكثر من 100 موقع يضم مخلفات حرب في منطقة عين زارة، وتم رسم خرائط لها.

وقال منسق منطقة طرابلس بمنظمة “هالو تراست” : “بعد أن عشت في طرابلس طوال حياتي، شاهدت كيف أن عامًا من القتال قد ترك الحي الذي أسكن فيه مدمرًا، وبتطهير المدينة من الألغام والحطام المتفجر، نجعل طرابلس نظيفة وصالحة للعيش مرة أخرى، مما يسمح للعائلات بالعودة إلى منازلهم بأمان، وأن العمل مع هذه المنظمة يعني رد الجميل لمجتمعي”.

يذكر أن منظمة “هالو ترست” منذ وجودها في ليبيا عام 2018، تستند إلى رصيد 30 عامًا من الخبرة في مجال التخلص الميكانيكي من الألغام، ومارست عملها في جميع أنحاء ليبيا ولها مكاتب في طرابلس ومصراتة وسرت، وقد تمكنت من جعل المراكز الحضرية التي قامت بالكشف عنها في ليبيا آمنة. (وال)

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