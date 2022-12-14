وفاة (4) عمال من الجنسية الأفريقية بورشة على الطريق الساحلي بالماية

طرابلس 14 ديسمبر 2022 (وال)- قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن “4” أشخاص من العمالة الوافدة، توفوا داخل ورشة تقع على الطريق الساحلي بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح الجهاز بأنه تلقى إشارة هاتفية من مركز شرطة الماية مفادها وفاة “4” عمال من الجنسية الأفريقية بورشة على الطريق الساحلي الماية.

وأكد أن سبب الوفاة يرجح بأن تكون نتيجة تسمم، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى المشرحة بمستشفى الزهراء، وذلك بعد التنسيق مع مركز شرطة الماية والبحث الجنائي والنيابة العامة. (وال)

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