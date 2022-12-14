الحويج وسفير الجزائر لدى ليبيا يبحثان آخر الترتيبات لتنظيم معرض صنع في الجزائر الذي سيقام بمعرض طرابلس الدولي

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال)- استعرض وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، آخر التحضيرات والترتيبات لتنظيم معرض “صنع في الجزائر” في دورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي.

وشدد الحويج خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لصالح الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض، بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الليبي والجزائري ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

كما وجّه السفير الجزائري دعوة إلى وزير الاقتصاد والتجارة لحضور معرض الساحل والصحراء الذي ستقام فعالياته بجمهورية الجزائر في الــ 23 – 24 ديسمبر 2022م.

وحضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام أبوعجيلة والمحلق التجاري بالسفارة الجزائرية غازي العربي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عز الدين مصدق.

يشار إلى أن معرض “صنع في الجزائر” تنظّم فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة 28 – 31 ديسمبر 2022 م بمشاركة 132 شركة جزائرية بعدة مجالات منها النفط والطاقة والبناء والانشاءات والصناعات الغذائية. (وال)

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