وزير العمل يبحث مع القائم بالاعال الصيني تعزيز التعاون في مايخص ملف العمالة ، والتدريب .

طرابلس 14 ديسمبر 2022 ( وال )- بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد الرضا ” مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “ونج تشي سين” تعزيز التعاون الثنائي في مايخص ملف العمالة، والتدريب على المهارات المهنية وغيرها من المجالات .

وذكرت مصادر الوزارة أن ” الرضا ” أكد خلال اللقاء الذي تم اليوم الاربعاء بطرابلس على العلاقات الودية التي تربط البلدين والتعاون بينهما في مختلف المجالات .

وحسب المصادر فإن اللقاء تطرق إلى أهمية التدريب والتكوين المهني خصوصا في ما يتعلق بالمركز الليبي الصيني واليات دعمه لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مدينة بنغازي ، بالاضافة إلى مناقشة آليات اقامة دورات تدريبية في اللغة الصينية ، والتعلم من التكنولوجيا المتقدمة خصوصا شركة هواوي لما تمتلكه من امكانيات وذلك عبر أكاديمية هواوي التي وقعت معها الوزارة مذكرة تفاهم.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني خلال اللقاء رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ليبيا في مجالات العمل والتوظيف ، وتشجيع ودعم المؤسسات الصينية للاستثمار في ليبيا ، وإمكانية زيادة فرص العمل وتطوير الآقتصاد الليبي وهذا يعتمد على توفير التسهيل للشركات الصينية للعمل والانتاج في ليبيا .

وحضر اللقاء المستشار ” السائح أبودربالة ” و مكتب التعاون الدولي ” عادل العقبي ” ورئيس القسم الآسيوي بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ” ابراهيم ساسي” .

…( وال )…