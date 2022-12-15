إستعادة قطعة أثرية مهربة في امريكا وتسليمها إلى مصحلة الآثار الليبية .

طرابلس 15 ديسمبر 2022م ( وال )-أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أنها تمكنت من استعادة القطعة الآثرية المهربة في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في ” يد_تمثال جنائزي_رخامي ” من مكتب المدعي العام بولاية نيويورك .

وأوضحت مصادر الوزارة أن القطعة الآثرية تم نقلها من السفارة الليبية-واشنطن إلى القنصلية الليبية العامة إسطنبول ومنها إلى طرابلس وتسليمها اليوم إلى مصحلة الآثار الليبية .

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في هذا العمل وإعادتها إلى أرض الوطن , متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضاري .

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