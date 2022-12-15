ليبيا نيوز

إستعادة قطعة أثرية مهربة في امريكا وتسليمها إلى مصحلة الآثار الليبية .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 15 ديسمبر 2022م ( وال )-أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أنها تمكنت من استعادة القطعة الآثرية المهربة في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في ” يد_تمثال جنائزي_رخامي ”  من مكتب المدعي العام بولاية نيويورك   .

    وأوضحت مصادر الوزارة أن القطعة الآثرية تم نقلها من السفارة الليبية-واشنطن إلى القنصلية الليبية العامة إسطنبول ومنها إلى طرابلس وتسليمها اليوم إلى مصحلة الآثار الليبية .

    وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في هذا العمل وإعادتها إلى أرض الوطن , متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضاري  .

   …( وال )…

  

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وكالة الأنباء الليبية

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