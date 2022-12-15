خوسيه ساباديل: بقاء الطريق الساحلي مفتوحًا وآمنًا بين شرق البلاد وغربها أمر ضروري بين الليبيين

طرابلس 15 ديسمبر 2022 (وال)- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، إن الحفاظ على بقاء الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها مفتوحًا وآمنًا؛ يُعد عنصر رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اليوم الخميس مراسم إعادة افتتاح البوابات الأمنية بين أبوقرين وسرت، بعد إعادة تأهيلها وتوفير سيارات ومعدات إسعاف جديدة لها بدعم من الاتحاد الأوروبي بحسب تغريدة نشرها ساباديل عبر حسابه بموقع تويتر.

وعبّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل خلال حضوره مراسم الافتتاح، عن سعادته بالعمل الرائع الذي قام به الليبيون من الشرق والغرب للحفاظ على الطريق الساحلي مفتوحًا وآمنًا.

وقال إن “الطريق الساحلي شريان الحياة بالنسبة لليبيا، حيث يتيح حركة الأشخاص والبضائع، وهو عنصر رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار. (وال)

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