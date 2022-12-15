اللافي والمبعوث الفرنسي يبحثان وضع آلية لتوزيع الموارد المالية ودعم لجنة (5+5)

طرابلس 15 ديسمبر 2022 (وال)- بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعمل على وضع آلية لتوزيع الموارد المالية بشكل شفاف وعادل.

كما تمت مناقشة الملف الأمني، ودعم مسار لجنة ( 5+5 ) وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين اللافي وسولير؛ حسبما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي – في الاتصال الهاتفي – على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، كرافدٍ أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لأجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية، وأن المجلس الرئاسي بصددٍ رعاية لقاء يجمع رئاسة مجلس النواب، ورئاسة المجلس الأعلى للدولة للإتفاق حول معالجة النقاط الخلافية، وصولا إلى التوافق على قاعدة دستورية تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

وبحسب نفس المصدر فقد أكد سولير دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي باتيلي والمجلس الرئاسي، لأجل إيجاد الحلول التي من شأنها أن تقود البلاد إلى الاستقرار والانتخابات، وأن فرنسا تدعم كل الحلول التي تأتي باتفاق شامل تشارك فيه الأطراف كافة.(وال)

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