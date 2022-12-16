باتيلي : إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في اقرب وقت يحقق الاستقرار والسلام في ليبيا .

طرابلس 16 ديسمبر 2022 م ( وال ) – استمع المبعوث الاممي” عبدالله باتيلي” إلى أفكار قدمها ممثلون عن ” ملتقى حوار الشباب”، قال إنها أثارت إعجابه بشأن معالجة الأزمة السياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس مجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد، يمثلون ملتقي حوار الشباب ،

وحسب منشور عبر صفحة البعثة على الفيسبوك ” أكد المبعوث الأممي، خلال اللقاء أن “الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار، لافتا إلى ضرورة إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل ليبيا “، مشددا على أن الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بشكل مستدام يتم بالضرورة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

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