مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن تدعو مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية

نيويورك 16 ديسمبر 2022 (وال)- قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودورد، إن عجز مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في الإطلاع بواجبيهما والوصول إلى قاعدة دستورية توافقية يؤدي إلى تقويض التقدم في الأزمة الليبية.

وأعربت المندوبة البريطانية – في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الجمعة حول ليبيا – عن خيبة أمل بلادها من عدم إحراز أي تقدم في الاتفاق على أساس دستوري وقانوني.

ودعت باربرا وودورد أعضاء مجلس الأمن بتنوحيد صفوفهم لحمل القادة السياسيين الليبيين على العمل بروح بناءة مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية. (وال)

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