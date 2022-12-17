ارتفاع صادرات الجزائر في الغاز الطبيعي بحوالي 56 مليار مترمكعب العام الحالي .

الجزائر 16 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ أكد المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم في الجزائر، “ميلود مجلّد”أن شركة عملاق الطاقة بالجزائر”سونطراك” أبرمت عدة عقود شراكة مع الأجانب في مجال تطوير المحروقات خلال السنة الجارية 2022، وهو ما سيسمح من رفع انتاج الجزائر من كميات البترول والغاز ما بين 2023 و2028 .

أفاد “مجلّد”، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي 2022 ، يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب.

وأكد “مجلّد” خلال مقابلة على المحطة الإذاعية الجزاءرية الأولى، إلى أن هذه الكمية مرشحة للارتفاع نتيجة لتصاعد الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال بأن الجزائر وفّت بالتزاماتها تجاه كل الزبائن خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى .

وكشف أن السياسة الطاقوية في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايدا مستمرا ما بين 3 إلى 4 بالمائة، بالإضافة إلى تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية .

وذكر المسؤول الجزائري أن أسعار النفط هي الأخرى عرفت انتعاشا خلال العام 2022، بعد أن وصول سعر البرميل الـى 100 دولار، مبينا أن هذا السعر مرشح للارتفاع خلال 2023 وهو ما سيساهم في تحقيق التوازنات في اقتصاد الجزائر خاصة المالية .

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