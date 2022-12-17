رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي يجدد رفض بلاده لكافة اشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

طرابلس 16 ديسمبر 2022م(وال) – أكد رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ” علي راشد النعيمي ” حرص بلاده على وحدة التراب الليبي ورفضها لكافة اشكال التدخل الخارجي في شؤونها .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم عبر الإتصال المرئي برئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ” يوسف العقوري ” بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

ودعا ” النعيمي ” كافة الليبيين إلى نسيان الماضي وأن يجتمعوا على طاولة واحدة من أجل أن تنعم بلادهم بالأمن والأمان والإستقرار ، معرباً عن تمنيات بلاده باستقرار ليبيا والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية .

من جانبه أكد ” العقوري ” على عُمق العلاقات مع دولة الامارات العربية الشقيقة، وحرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

كما شدد على أهمية دور دولة الإمارات في الملف الإقتصادي الليبي باعتبارها عضو في المجموعة الإقتصادية حول ليبيا، مشيراً إلى إمكانية الإستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الحُكم الرشيد والنظام الإتحادي لافتاً إلى أهمية وضع برامج للتعاون الفني بين البلدين.

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