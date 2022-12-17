ديوان المحاسبة يبرم أول عقد مع شركة مراجعة دولية لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج.

طرابلس 16 ديسمبر 2022م ( وال ) – وقّع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” أمس الخميس، عقدا مع شركة مراجعة دولية RSM في العاصمة البريطانية لندن لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار .

وجاء توقيع العقد عقب استكمال اللجنة الفنية المشكلة من ديوان المحاسبة بتحديد نطاق وملفات المراجعة التي سيتم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2023م بحسب ما نشره المكتب الاعلامي للديوان عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

ويأتي هذا التوقيع تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة التي تبناها الديوان لمتابعة الاستثمارات الليبية، والدفع في اتجاه تحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها.

وحضر مراسم التوقيع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الديوان، ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

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