طاهر السني يحذر بعض الدول من وضع يدها على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة .

نيويورك 16 ديسمبر 2022م(وال) – حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني ” بعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد السني في كلمته بجلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الجمعة حول ليبيا – أن التجميد في الأساس هو للحفاظ عليها وحمايتها وليس لنهبها، واستخدامها في تسويات أو تعويضات، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ولن نسمح بذلك.

ودعا ” السني ” في كلمته مجلس الأمن الدولي إلى دعم مبادرات الحوارات الوطنية التي تسعى إلى جمع الأطراف الليبية داخل ليبيا، وآخرها مقترح المجلس الرئاسي رعاية حوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وذلك للاتفاق على فترة انتقالية ضمن جدول زمني تنتهي بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وذكر المندوب الليبي أن جلسات مجلس الأمن هي مجرد سردية للأحداث ولا تحمل أي علاجات للأزمة الليبية، مجددا طلبه بدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ).

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