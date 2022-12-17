المنفي يشارك في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا بواشنطن .

طرابلس 17 ديسمبر 2022 م ( وال ) – شارك رئيس المجلس الرئاسي”، محمد المنفي” في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على موقعه بالفيسبوك إن (( القمة تناولت مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة ، كما شارك ” المنفي” في عدة فعاليات ذات صلة ، وأجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة )).

….( وال ) ….