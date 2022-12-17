ليبيا نيوز

المنفي يشارك في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا بواشنطن .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17  ديسمبر 2022 م ( وال ) –  شارك رئيس المجلس الرئاسي”، محمد المنفي”  في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر الجاري. 

   وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي  على موقعه بالفيسبوك  إن (( القمة تناولت مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة  ، كما شارك  ” المنفي”  في عدة فعاليات ذات صلة ،  وأجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة )).

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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