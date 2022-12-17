التونسيون يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية.

تونس 17 ديسمبر 2022 / ( وال ) – يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية، بعد أن بدأ التصويت خارج البلاد، منذ 15 ديسمبر الحالى.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب فى 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أكد توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم السبت، داخل الأراضى التونسية، خاصة في ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.