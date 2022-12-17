الخارجية الليبية ترفض قرار ترسيم الحدود الغربية بين ليبيا ومصر

طرابلس 17 ديسمبر 2022 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، رفضها قرار مصر المتعلق بترسيم الحدود البحرية الغربية بين البلدين من طرف واحد، ووصفته بالانتهاك للمياه الاقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها ” أن ما قامت به مصر يعد ترسيخا غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، وإخلالا بمبادئ حسن النية، ومخالفة لما تدعيه مصر باحترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها، وانتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أنه استنادا على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين ويخدم مبدأ المساواة، وإمكانية إحالة النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية. (وال _ طرابلس)

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