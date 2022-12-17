شـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت (2022/12/17 ) .
طرابلس 17 ديسمبر 2022 (وال) – الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير : لا يوجد.
** الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من راس اجدير إلى الزاوية.
• الريح شرش يتحول تدرجياً إلى براني تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20-22) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
** الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح قبلي إلى شلوق سرعته ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (20-22) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل طبرق وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
وال..
أضف تعليقـك