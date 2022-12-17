ليبيا نيوز

شـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

شـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت (2022/12/17 ) .

طرابلس 17 ديسمبر 2022 (وال) – الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير : لا يوجد.

** الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من راس اجدير إلى الزاوية.

• الريح شرش يتحول تدرجياً إلى براني تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20-22) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

 ** الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح قبلي إلى شلوق سرعته ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (20-22) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل طبرق وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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