السفير عبدالمطلب ثابت يُشارك في احتفالية ذكرى يوم استقلال موريتانيا

القاهرة 17 ديسمبر 2022 (وال)- شارك مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، في حفل أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

مشاركة السفير عبد المطلب ثابت، جاءت بدعوة كريمة من المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جامعة الدول العربية السفير سيدي محمد عبد الله.

وأشار السفير عبد المطلب ثابت خلال مراسم الاحتفالية، إلى عمق العلاقات التاريخية والآواصر المتينة التي تربط ما بين ليبيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما تقدم السفير بالتهنئة للجمهورية الموريتانية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا بهذه المناسبة، متمنيًا لموريتانيا الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار. (وال) أ م/ ر ت

ذ

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