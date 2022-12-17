ليبيا نيوز

وصول معدات لمحطة كهرباء شمال بنغازي من شركة سيمنس لإجراء عمرة جسيمة لها

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بنغازي 17 ديسمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء   تواصل نقل شحنات جديدة خاصة بالوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، مُورَّدة من شركة (سيمنس)  وذلك بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية معها لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المحطة، ستخضع للعمرة الجسيمة مع بداية السنة القادمة، بقدرة إنتاجية تصل إلى ” 350 ” ميجاوات مع تشغيل مولد البخار الخاص بها والتي من شأنها المساهمة، في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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