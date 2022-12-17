الاحتفال بإحياء الذكرى السادسة لانتصار البنيان المرصوص على تنظيم داعش .

مصراته 17 ديسمبر 2022 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ملحمة البنيان المرصوص كانت من المعارك البطولية التي أجمع الليبيون جميعا على شرعيتها.

وأضاف الدبيبة في كلمة له في الإحتفال الذي أقيم اليوم السبت في مصراتة بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لهذه العملية أن “البنيان المرصوص جسدت الإنتصار للوحدة الوطنية ولوحدة الكلمة ورص الصفوف في مواجهة الإرهاب”.

وقال الدبيبة إن “الليبيين من كل انحاء البلاد شدوا الرحال في الرابع من مايو 2016 متدافعين لخوض معركة الشرف والكرامة والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي في مشهد حير العالم، يجمعهم شعار النجمة والهلال وكلمة الله اكبر حبا للوطن وتعبيرا عن انه لا مكان للإرهاب في ليبيا” .

من جانبه اكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق اول ركن محمد الحداد أن “تضحيات شباب الوطن الذين تصدوا للإرهاب وتنظيم داعش أصبحت دينا في ذمة الليبيين، مشيرا إلى ان أكثر من40 مدينة ليبية غطت كل جغرافيا الوطن تزاحم شبابها على الشهادة ذودا عن الأرض والعرض حتى تحقق الانتصار” .

وقال الحداد إن “ملحمة البنيان المرصوص أكدت أن العزيمة تهدم المستحيل وأن شبابنا وضعوا أرواحهم على أكفهم وقاوموا جيشا إرهابيا زاحفا على بلادنا” مؤكدا أنه بعزيمة الليبيين وإصرارهم كانت الأرض الليبية هي المحطة الأخيرة للتنظيم الإرهابي حيث انتصر الخير على الشر .

وحيا آمر عملية البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي شهداء هذه العملية البطولية في ذكراهم السادسة وهي العملية التي اقتلعت شوكة الإرهاب واستمطر شآبيب الرحمة على أرواح 770 شهيد ودعا بالشفاء العاجل لحوالي 4700 جريح خاضوا هذه الملحمة البطولية التي عكست قيم الفداء وحب الوطن .

وقال القاضي: ” تنادى شباب الوطن من كل انحاء بلادنا ونظموا أنفسهم وقدراتهم وواجهوا قوة غاشمة واستطاعوا بفضل الله وعزيمة الرجال تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وافشال مخططاته على ارضنا الحبيبة وتحقق انتصار الشعب الليبي الذي يعد انتصارا لكل شعوب العالم”.

وتخلل الاحتفال عرض عسكري لقوات البنيان المرصوص شاركت فيه مختلف الأسلحة التي ساهمت في التصدي لعدوان داعش الإرهابي وحرمته من قاعدة متقدمة على البحر المتوسط كان من شأنها تهديد منطقة شمال أفريقيا ودول الجوار والعالم بأسره.

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