اجراء عمليتي قلب اطفال مفتوح بنجاح بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء

طرابلس 17 ديسمبر 2022م ( وال )- اجريت بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يومي الثلاثاء والخميس الماضيين بنجاح عمليتي قلب أطفال مفتوح .

وأوضحت مصادر المركز أن العمليتين اجراهما د ” حسن المقهور ” إستشاري جراحة القلب والصدر أطفال ومساعد اول د ” صفاء خليل ، حيث تعاني الحالة الاولى من تقب كبير مابين الادينين وشق في الصمام الميترالي وارتجاع شديد ف الصمام الميترالي وقد تم اجراء العملية لتصحيح كامل لغلق الفتحة وغلق الشق الموجود ف الصمام الميترالي .

اما العملية الثانية التي جرت يوم الخميس كانت لمريض يعاني من تشوه متعدد في القلب فتحة مابين البطينين وتضخم كبير في جهة القلب الايمن وانسداد في الشريان الرئوي وظهور الشريان الاورطي من جهة اليمين اسم التشوه رباعية الفالوت ، وقد أجريت له عملية كاملة تم غلق الفتحة وارجاع الشريان الاورطي لمكانه الاصلي وهو خروجه من جهة اليسار ف مساره الطبيعي وتم توسيع صمام الشريان الرئوي والتقليل من التضخم للبطين الايمن .

وأشارت المصادر إلى أن المريض وضع في العناية الفائقة لمدة يوم كامل وهو على التنفس الصناعي وتم ازالته من التنفس الصناعي به وهو بحالة جيدة .

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