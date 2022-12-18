المجلس الرئاسي يوجه رسالة للنائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي ( بوعجيلة المريمي ) .

طرابلس 17 ديسمبر 2022 م (وال) – وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي ” بوعجيلة المريمي ” لأمريكا ، حسبما صرح مكتب رئيس المجلس الرئاسي.

وأفاد التصريح الذي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه أن رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” أشار إلى أن عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية.

وجاء في التصريح أن المجلس الرئاسي يؤكد على أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء الرئيس بالمسؤولين في واشنطن.

(وال)