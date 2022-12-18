منتدى (حوارات أطلسية) يركز في مداولاته اليوم على قضايا المناخ وتفشي الجوع ، ويدعو لترسيخ السلم بين الناس  .

مراكش 17 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ تركزت مناقشات اليوم في منتدى الحوارات الأطلسية الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بمراكش، في دورته الــ 11 حول قضايا تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي في أفريقيا بقوة، كما كان للتوترات المتزايدة في العلاقات الدولية، التي بلغت ذروتها في الحرب الجارية بأوكرانيا، والتنافس الصيني – الأميركي بشكل أعاد حلف الناتو وجدلية التحالف عبر الأطلسي إلى صدارة الشؤون الاستراتيجية العالمية، نصيب مهم من النقاش .

وقد تطرق الباحث الأول بمركز سياسات الجنوب الجديد (مصر)، غانم حافط ، إلى مسألة الجوع، مشيراً إلى أن ثلثي من يعانون الجوع أفارقة. وتساءل عن معنى الجوع ومبررات تفاقمه في السنوات الأخيرة، قبل أن يعدد 4 أسباب لذلك؛ أولها تغير المناخ الذي يتسبب في الجفاف والفيضانات؛ وثانيها النزاعات المسلحة؛ وثالثها جائحة كورونا، ورابعها تداعيات الحرب في أوكرانيا .

وقال حافظ إن هناك حاجة للعمل على رفع الإنتاجية بأفريقيا، داعياً بلدانها الــ 54 للتعاون فيما بينها لرفع انتاج المحاصيل، وجعل المنظومات الزراعية أكثر صموداً، مقترحاً 5 مجالات للتعاون، تشمل انتهاز إطار التبادل الحر والسماح بتبادل المنتجات الغذائية، والاستثمار في الري والقيام بإستحداث مشاروعات قارية كبرى .

كما دعا حافظ إلى اعتماد البحث والتكنولوجيا بشكل يمكن القطاع الزراعي من الصمود، ويضمن تكييف المزروعات مع الظروف المناخية. كما تطرق إلى مسألة التمويل، داعياً إلى تعبئة ما يكفي من الموارد لتمويل متطلبات الأمن الغذائي . وخلص حافظ إلى أن العمل المشترك يمكن من القدرة على التفاوض، مشدداً على ضرورة وضع حد للنزاعات المسلحة .

من جهته، قال ميغيل إنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات، ووزير خارجية إسبانيا الأسبق، إن الجوع يصيب مناطق واسعة في العالم، وإن مكافحته صارت أولوية، داعياً للتركيز على 4 أهداف، تتلخص في انعدام الرغبة السياسية عند أطراف معينة بخصوص التغيرات المناخية، واعتماد التكنولوجيا، وضمان الأمن الغذائي، والبحث في مسألة التمويلات، مشدداً على أن المال يذهب للإنفاق العسكري . وخلص موراتينوس إلى القول : (علينا أن نبدأ بترسيخ السلم بين الإنسانية)

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