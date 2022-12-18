ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال .

برلين 17 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ استقبلت ألمانيا اليوم السبت أول وحدة عائمة للغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذا المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد .

وجرت مراسم الاحتفال برئاسة المستشار “أولاف شولتس” على متن السفينة “هو ايسبيرانزا” الراسية منذ أمس الأول ،الخميس، على المنصة الجديدة في فيلهلمسهافن على شواطئ بحر الشمال .

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن السفينة محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي لاستهلاك “خمسين ألف منزل” ، ولمدة 12 شهرا ، وسيبدأ تسليمها يوم الخميس الكقبل الــ 22 من شهر ديسمبر الحالي

وستقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي أفرجت عنها برلين .

وهناك مشروع خاص للمجموعة الفرنسية “توتال-اينيرجيز” في لوبمين بشمال المانيا جاهز، لكنه ينتظر تراخيص إدارية .

ويفترض أن تؤمن كل هذه المنشآت ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز، مما يبعد – في الوقت الراهن – سيناريوهات كارثة نقص كبير كان يجري الحديث عنه قبل أشهر فقط .

من جانبه حذر رئيس الوكالة الوطنية للشبكات كلاوس مولر مؤخرًا ، عبر وسائل اعلامية محلية ، من أن (استهلاك الغاز يزداد وهذا خطر، لا سيما عندما تطول مدة موجة البرد .. وليس من المستبعد حدوث انقطاعات غازية في الشتاء المقبل) .

…(وال)…