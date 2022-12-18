الدبيبة : القضاء على الإرهاب هدف أساسي لكل الليبيين، وملحمة البنيان المرصوص ستظل وساما للشرف والشجاعة .

طرابلس 17 ديسمبر 2022م(وال) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع ” عبدالحميد الدبيبة ” إن القضاء على الإرهاب في كل جوانبه هدف أساسي لكل الليبيين، مؤكدا بأن ملحمة البنيان المرصوص ستظل وسام للشرف والشجاعة في الدفاع عن الوطن وحمايته من ” الدواعش “.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته صباح اليوم في الاحتفالية التي أقيمت بمدينة مصراتة بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق ملحمة البنيان المرصوص بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك.

وكان في استقبال رئيس الحكومة رئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد” وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري” ورئيس غرفة عمليات البنيان المرصوص “بشير القاضي” وعدد من القيادات العسكرية والمدنية المشاركة.

وأكدت الكلمات التي القاها عددا من القيادات العسكرية خلال الاحتفالية على قيمة ومكانة المعارك البطولية التي قدم فيها خيرة شباب الوطن لتتحرر البلاد من الإرهاب.

أعطى وزير الدفاع الإذن بالاستعراض العسكري للوحدات العسكرية والتي شاركت في ملحمة البنيان المرصوص.

وافتتح رئيس الحكومة وزير الدفاع على هامش الاحتفالية معرض الشهداء والذي يضم صور شهداء وجرحى ملحمة البنيان المرصوص.

كما أعطى وزير الدفاع الإذن بالاستعراض العسكري للوحدات العسكرية والتي شاركت في ملحمة البنيان المرصوص التي رطهرت مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي.

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