خلال لقائه شخصيات سياسية : باتيلي يؤكد بأن الليبيون عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

طرابلس 17 ديسمبر 2022م(وال) – دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي ” المترشحين للانتخابات الرئاسية من مختلف أنحاء ليبيا للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

جاء ذلك خلال لقاء ” باتيلي ” اليوم السبت مع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام.

وأكد ” باتيلي ” في سلسلة تغريدات له نشرها الموقع الالكتروني للبعثة أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة.

كما شدد المبعوث الاممي على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

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