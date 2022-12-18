بلدية اوباري تبحث الشراكة مع معهد شمال افريقيا

اوباري 18 ديسمبر 2022 ( وال )- التقى عميد بلدية اوباری ” احمد ماتكو ” مع مدير برامج شمال افريقيا و المكتب الاقليمی ” ايلی ابوعون ” عُقب زيارة الأخير لمقر ديوان المجلس البلدی اوباری.

وبحث اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المجلس البلدی و وكيل الديوان و بعض الاعيان ، تعزيز سُبل التعاون المُشترك مع الشُركاء و تعميق العلاقة بين المعهد و السلطات المحلية لامكانية توسيع الشراكة فی سياق المشاريع الناجحة الی جانب بناء شراكات جديدة فی اطار بناء السلام و الاستقرار.

يذُكر أن المعهد نفذ العديد من المشاريع فی مجال صُنع السلام و ذلك بالشراكة مع جمعية ( ازجر ) والتی كان من ابرزها حوار ( صبراََ ابی ) لذوی الاحتياجات الخاصة إضافة إلی التوقيع علی ميثاق السلام لمنع العنف بالمؤسسات التعليمية .

وتسعی بلدية اوباری من خلال هذه اللقاءات إلی مد جسور التواصل مع كافة الجهات التی تدعم مسيرة السلام و الاستقرار المجتمعي فی جميع المحلات .