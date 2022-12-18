اقامة الدورة الخامسة للإصابات المتقدمة بمركز بنغازي الطبي

بنغازي 18 ديسمبر 2022 ( وال )- أقيمت بمركز بنغازي الطبي أمس السبت ، الدورة التدريبية الخامسة في الإصابات المتقدمة .

وقال الدكتور ” حاتم الطواحني ” مدير الشؤون الطبية للأقسام الجراحية و طبيب جراحة العظام بقسم جراحة العظام مركز بنغازي الطبي أن دورة تقام في نسختها الخامسة بقيادة البروفيسور ” مصطفي الفاضلي ” وبرعاية شركة النوران الحديثة وشركة تيتانيوم.

وأضاف أن الدورة يشارك فيها (24 ) طبيبا و ( 15 ) من عناصر التمريض وبحضور الاستشاريين من جميع الأقسام الجراحية وتم تقسيمهم إلى أربع محطات كل محطة تختص بتقديم شيء معين وستلقى في اليوم الثاني محاضرات وجزء عملي ،وتختتم بالامتحان العملي لجميع الأطباء .