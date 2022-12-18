ليبيا نيوز

اقامة الدورة الخامسة للإصابات المتقدمة بمركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 18 ديسمبر 2022 ( وال )- أقيمت بمركز بنغازي الطبي أمس السبت ، الدورة التدريبية الخامسة في الإصابات المتقدمة .

    وقال الدكتور ” حاتم الطواحني ” مدير الشؤون الطبية للأقسام الجراحية و طبيب جراحة العظام بقسم جراحة العظام مركز بنغازي الطبي أن دورة تقام في نسختها الخامسة بقيادة البروفيسور ” مصطفي الفاضلي ” وبرعاية شركة النوران الحديثة وشركة تيتانيوم.

     وأضاف أن الدورة يشارك فيها (24 ) طبيبا و ( 15 ) من عناصر التمريض وبحضور الاستشاريين من جميع الأقسام الجراحية وتم تقسيمهم إلى أربع محطات كل محطة تختص بتقديم شيء معين وستلقى في اليوم الثاني  محاضرات وجزء عملي ،وتختتم بالامتحان العملي لجميع الأطباء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك