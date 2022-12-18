نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الأحد الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري.

طرابلس 18 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للإرصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأحد الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري 2022م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد الاثنين .

التحذير : لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى أخر مع سقوط أمطار خفيفة يوم الغد الاثنين و الريح براني تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة

و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18-20) مْ و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح متغير الاتجاه يتحول تدريجيا شرش الى بحري سرعته ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و البحر هادئ الى خفيف.

• درجة حرارة سطح البحر (19-21) مْ والرؤيـة جيدة.