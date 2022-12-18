ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الأحد الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للإرصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا   ليوم الأحد الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري 2022م  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد الاثنين .

التحذير : لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى أخر مع سقوط أمطار خفيفة يوم الغد الاثنين  و الريح براني تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة

و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر   و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18-20) مْ  و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

  

     الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح متغير الاتجاه يتحول تدريجيا شرش الى بحري سرعته ما بين   (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر  و البحر هادئ الى خفيف.

• درجة حرارة سطح البحر (19-21) مْ  والرؤيـة جيدة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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