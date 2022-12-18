يتوقع مركز الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على (نالوت وما جاورها – غدامس و الحماده)

طرابلس 18 ديسمبر 2022 م ( وال ) – يتوقع مركز الأرصاد الجوية تراجع في درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق البلاد في نشرته للوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد 18/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

حيث ستسجل درجات الحرارة ما بين (19-25)مْ ولا تتجاوز (16)مْ على مرتفعات الجبل الغربية.

وتتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط امطار متفرقة خاصة على (نالوت وما جاورها -غدامس والحمادة) قد يصاحبها خلايا رعدية.

مع ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي و مناطق الشمال الشرقي.

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