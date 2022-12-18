ليبيا نيوز

يتوقع مركز الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على (نالوت وما جاورها – غدامس و الحماده)

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 ديسمبر 2022 م ( وال ) – يتوقع مركز الأرصاد الجوية  تراجع في درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق البلاد في نشرته للوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد 18/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

 حيث ستسجل  درجات الحرارة  ما بين (19-25)مْ     ولا تتجاوز (16)مْ على مرتفعات الجبل الغربية.

وتتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط امطار متفرقة خاصة على (نالوت  وما جاورها -غدامس والحمادة) قد يصاحبها خلايا رعدية.

مع ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي و مناطق الشمال الشرقي.

وال

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك