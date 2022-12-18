مركز مكافحة الامراض ينظم بسبها ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين حول فيروس نقص المناعة والالتهاب الكبدي.

سبها 18 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نظم المركز الوطني لمكافحة الامراض بقاعة المسرح الشعبي بمدينة سبها ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين حول فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والإلتهاب الكبدي الفيروس، والأمراض المنقولة جنسيا في ظل جائحة كورونا، تحت إشراف إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، ومكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO).

وشارك في هذه الورشة 25 إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومدونين منصات التواصل الاجتماعي، ومعدّي ومقدمي البرامج، ومراسلي وسائل الإعلام، ومدراء مكاتب الإعلام في بعض الجهات الخدمية.

حيث تم استعراض المؤشرات والأرقام المحلية والعالمية والخطط المستقبلية لإدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ للتوعية بأهمية عدم الوصم للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والمطالبة بحصولهم على حقوقهم، وكذلك تصحيح وتوحيد الخطاب الإعلامي حول هذه الفيروسات.

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