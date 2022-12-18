استشهاد شقيقين دعسهما مستوطن عمدا جنوب نابلس.

القدس 18 ديسمبر 2022 (وال) – استشهد الشقيقان محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد أن دعسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا “زكريا فيالة” قوله ” إن الشقيقين مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان ، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس .. مضيفا أن شقيقه مهند أصيب بجروح حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48 ، وأعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

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