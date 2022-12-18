الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون .

بروكسل 18 ديسمبر 2022م ( وال )- أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل، في إطار طموحه لتقليل الانبعاثات والاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

ونقلت مصادر اعلامية غربية عن عن بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود من قطاعات المباني والنقل البري.

وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، أن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، مؤكدة أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، هو الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت وزيرة البيئة التشيكية ” ماريان جوريكا ” إن الاتفاق يتيح الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد ، كما أنه يهدف للتأكد من على دعم المواطنين الأكثر تضررا بالإضافة للشركات الصغيرة، على نحو فعال في التحول المناخي.

ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد .

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