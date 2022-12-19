الدبيبة يستعرض مع باتيلي آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على مناطق ليبيا.

طرابلس 18 ديسمبر 2022م(وال) – خصص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الاحد مع رئيس بعثة الدعم في ليبيا ” عبدالله باتيلي “، لمتابعة الأوضاع السياسية في ليبيا، وبحث سُبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد.

كما استعرض ” الدبيبة ” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا خاصة المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات.

واستعرض الاجتماع إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها حكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة السابقة، وعرض البوابة الإلكترونية التي ستتمكَن الحكومة من خلالها للوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية والتي ستنطلق بداية العام المقبل.

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