البدء في إجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا استكمالا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.

طرابلس 18 ديسمبر 2022م ( وال ) – أعلنت وزارة النقل التونسية توقيع محضر اجتماع بشأن إجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا وذلك استكمالا للاتفاقية الموقعة بين البلدين منتصف الشهر الماضي.

ووقع على محضر الاتفاق عن الجانب التونسي وزير النقل ” ربيع المجيدي ” وعن الجانب التونسي ” وزير المواصلات ” محمد سالم الشهوبي ” بحسب ما نشرته وزارة النقل التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وأكد وزير النقل التونسي ” ربيع المجيدي ” ، استعدادهم لإزاحة كل العراقيل التي تحول دون استكمال تحقيق الربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية .

وأوضح ” المجيدي ” أن الربط المشترك يجب أن يمكن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرة وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقق الجدوى الاقتصادية المنتظرة.

وقال ” المجيدي ” إن الخط البحري سينوع في وسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، مؤكدا على أهمية الخدمات التي سيوفرها هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والبضائع.

وأضاف أن تهيئة الخط البحري سيكون بشكل متزامن مع تهيئة معبر رأس اجدير إلى جانب تنفيذ الإستثمارات المتعلقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي.

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