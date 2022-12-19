عميد بلدية سرت يحي أبطال عملية البنيان المرصوص في الذكرى السادسة لملحمتهم

سرت 19 ديسمبر 2022 ( وال )- حيا عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” أبطال عملية البنيان المرصوص وقياداتها الذين قاموا بتحرير مدينة سرت من براثن تنظيم داعش الارهابي .

وقال ” المعداني ” في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق ملحمة البنيان المرصوص ، نحي أبطال عملية البنيان المرصوص وقياداتها الذين ضحوا بدمائهم وانفسهم من أجل تحرير المدينة وتصدوا لهذا التنظيم الارهابي ولقنوه درسا سيظل في داكرة الاجيال المتعاقبة .

وأوضح في تصريحه تخلصنا من تنظيم داعش الارهابي والذي سيطر علي المدينة ونكل بشبابها وأقام المشانق وصلب العديد منهم إلى أن جاءت عملية البنيان المرصوص وخلصت المدينة منهم والى الابد في ملحمة قل نظيرها

كما حيا عميد بلدية سرت كافة الشهداء والجرحي والمصابين الذين تنادوا من محتلف المناطق من أجل تحرير مدينة سرت وظواحيها .

(وال سرت)