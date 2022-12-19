ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.76 دولارا للبرميل.

سنغافورة 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – استعادت أسعار النفط قوتها اليوم بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.9 % إلى 79.76 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.89 دولارًا للبرميل بارتفاع 60 سنتًا أو 0.8 %.

وأدى إعلان وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بأنها ستبدأ في إعادة شراء النفط الخام من أجل تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار. وستكون هذه أول عملية شراء للولايات المتحدة منذ الإفراج عن 180 مليون برميل من المخزون هذا العام.

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