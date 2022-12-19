كوريا الجنوبية تطور صاروخ جو أرض موجه ذاتيا.

سيئول 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أكملت كوريا الجنوبية بنجاح مشروع بقيمة 180 مليار وون (138 مليون دولار) لتطوير صاروخ موجه جو-أرض، سيتم تركيبه على طائرة هليكوبتر مسلحة خفيفة محلية الصنع.

وقالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية اليوم، إن الصاروخ الذي يحمل اسم “تشيونغيوم” اجتاز تقييم الملائمة القتالية ليتوج ما يزيد على 7 سنوات من جهود التطوير بقيادة وكالة تطوير الدفاع الحكومية.

وذكرت، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الصاروخ مزود بقدرات “أطلق وأنس”، والتي تمكنه من توجيه نفسه حتى الهدف دون إجراء إضافي من قبل المشغل بمجرد إطلاقه، كما أنه مزود بقدرات “أطلق وحدث الهدف”، والتي تمكن المشغل من إعادة تحديد الهدف من خلال رابط للبيانات حتى بعد إطلاق الصاروخ.

وأضافت أن الصاروخ مزود أيضًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تمكنه من اكتشاف هدف ثابت دون تدخل من المشغل في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تعديل الصاروخ لنسخة أرض-أرض، يتم تثبيتها على دبابات قتالية ومدرعات ومنصات أرضية أخرى.

وتعني كلمة “تشيونغيوم” السيف السماوي باللغة الكورية، ويحمل الصاروخ إسم إنجليزي “تانك سنايبرز”، أو “تيابرز”.

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