الأرصاد الجوية : أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا ; و سقوط أمطار على (سرت – الجفرة )يوم الغد الثلاثاء.

طرابلس 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة -إدارة التنبؤات الجوية – نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الإثنين

الموافق 19/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

وتضمنت النشرة تسجيل أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح على مناطق الشمال ما بين ( 15 – 21 )مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين ( 20 – 24 )مْ ، وتسجل تراجع من يوم الغد على أغلب المناطق.

وتتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي وتكون الفرصة أفضل يوم الغد الثلاثاء لسقوط أمطار على (سرت وماجاورها – مناطق الجفرة ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد الثلاثاء على بعض المناطق الجبلية.

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