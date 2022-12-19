طرابلس 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الإثنين 19 –12–2022

ملخص النشرة : أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

– المنطقة من راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

تتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب المناطق تتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد لسقوط أمطار على سرت وماجاورها ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية ، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق . )

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 21)مْ ، وتسجل تراجع طفيف من يوم الغد.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

– تتكاثر السحب من حين لإخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17- 22)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– تتكاثر السحب من حين لإخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الجفرة تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ وتسجل تراجع طفيف من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-23)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم الاثنين على مدينة طرابلس سيكون على الساعة(18:03)

– شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء على مدينة طرابلس سيكون على الساعة (08:05