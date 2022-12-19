شركة الكهرباء تواصل الصيانة الجسيمة للمولد الرئيسي للوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي.

طرابلس 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – تواصل الشركة العامة للكهرباء جهودها لدعم الشبكة العامة للكهرباء من خلال إجراء أعمال العمرات الجسيمة لوحدات التوليد في مختلف محطات الإنتاج والدخول بها على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة .

وأضافت الشركة عبر موقعها ” أن العمل يجري حاليا لاستكمال أعمال الصيانة الجسيمة للمولد الرئيسي للوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي من قبل الفرق الفنية بشركة ألجيك للطاقة بمشاركة فنيي ومهندسي الشركة الني ستدعم الشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة لها .

وفي درنة وضمن اهتمام الشركة تم الانتهاء من أعمال الصيانة لخطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف والمتمثلة في إزالة السلك الأرضي المقطوع على الدوائر الصناعية وكذلك صيانة الموصّل المقطوع لدائرة شرق درنة رقم ( 2 ) جهد 30 ك . ف من قبل العاملين بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق درنة ،

كما تم أيضًا صيانة رأس كابل جهد 30 ك . ف داخل محطة درنة البخارية من قبل العاملين بقسم الكوابل بدائرة الجهد الفائق درنة .