إطلاق برنامج السجل الليبي لأمراض القلب سيتم اعتبارا من شهر يناير القادم 2023 م.

طرابلس 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض أن إطلاق برنامج السجل الليبي لأمراض القلب سيتم اعتبارا من شهر يناير القادم 2023 .

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع عدد من مدراء وممثلي المستشفيات والمصحات الخاصة كشريك أساسي لوضع المرحلة الثانية من برنامج السجل الليبي لأمراض القلب موضع التنفيذ والمساهمة الفعالة ببرنامج سجل القلب ووضعه موضع التنفيذ بدايةً من شهر يناير القادم 2023.

وحضر الاجتماع كلًا من مدير إدارة الأمراض غير السارية، ورئيس جمعية القلب الليبية، ومقرر وأعضاء اللجنة المشرفة عن السجل الليبي لأمراض القلب.