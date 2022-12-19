ليبيا نيوز

مراقبة تعليم اجدابيا تقرر إيقاف الدراسة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الانفلونزا الموسمية بين الطلاب .

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اجدابيا 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت مراقبة التربية والتعليم اجدابيا  أنه حفاظا على صحة ابنائنا الطلبة تقرر  إيقاف الدراسة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق2022/12/19الى يوم الخميس الموافق 2022/12/22 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الانفلونزا الموسمية بين طلاب المدارس .

  وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع عقد بمقر البلدية وضم  مراقب التربية والتعليم بالبلدية ” حافظ  القابسي ” ومشرف الرصد والتقصي الوبائي بالبلدية ” حافظ ارحيم ” ومدراء مكاتب التعليم الاساسي والثانوي والتعليم الخاص والتفتيش التربوي بمراقبة التعليم ورئيس قسم المتابعة بالمراقبة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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