مراقبة تعليم اجدابيا تقرر إيقاف الدراسة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الانفلونزا الموسمية بين الطلاب .

اجدابيا 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت مراقبة التربية والتعليم اجدابيا أنه حفاظا على صحة ابنائنا الطلبة تقرر إيقاف الدراسة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق2022/12/19الى يوم الخميس الموافق 2022/12/22 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الانفلونزا الموسمية بين طلاب المدارس .

وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع عقد بمقر البلدية وضم مراقب التربية والتعليم بالبلدية ” حافظ القابسي ” ومشرف الرصد والتقصي الوبائي بالبلدية ” حافظ ارحيم ” ومدراء مكاتب التعليم الاساسي والثانوي والتعليم الخاص والتفتيش التربوي بمراقبة التعليم ورئيس قسم المتابعة بالمراقبة .