(أبوجناح) يعتمد النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة .

طرابلس 19 ديسمبر 2022 (وال) – اعتمد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح”، النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة نجاح بلغت (55.59) بالمائة.

وحضر اعتماد النتيجة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات ” سعد الدين عبد الوكيل”، ومدير إدارة التمريض بوزارة الصحة “فاطمة الوافي”.

وأعلنت إدارة التمريض بوزارة الصحة أن عدد الطلاب المتقدمين لنيل شهادة الدبلوم المتوسط في تخصص التمريض هذا العام ، بلغ تسعمائة وخمسة وسبعين طالبًا وطالبة، موزعين على تسعة وعشرون معهدًا صحيًا في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأوضحت ذات المصادر أن خمسمائة واثنان وأربعون طالب وطالبة قد اجتازوا الامتحانات النهائية بنجاح، فيما سيستعد أكثر من أربعمائة طالب وطالبة لدخول الدور الثاني لنيل شهادة الدبلوم.

وفي ذات السياق قالت مدير إدارة التمريض أن وزارة الصحة ستشرع في تسليم نتائج الطلاب لمديري معاهد التمريض ابتداءً من الأربعاء المقبل، بمقر قسم التعليم الصحي التابع للإدارة.

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