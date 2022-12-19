وحدة الرقابة على الأغذية سوق الجمعة تضبط مصري الجنسية يقوم ببيع رقائق البطاطا دون توفر للشروط الصحية .

سوق الجمعة 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – ضبطت وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية سوق الجمعة ضمن حملتها اليومية اليوم الاثنين مواطن مصري الجنسية يقوم ببيع البطاطا دون توفر للشروط الصحية .

و قام مفتشو الرقابة على الأغذية رفقة الحرس البلدي و جهاز الامن الداخلي بتفتيش مكان الاعداد وضبط معدات التجهيز الغير صحية التي يقوم بها مواطن مصري الجنسية ببيع بطاطا مقشرة يدعي انها جاهزة وهي غير صحية وتظهر عليها علامات الفساد بسبب سوء تحضيرها ونقلها وتوزيعها في ظروف سيئة داخل سيارة تاكسي , سيئة النظافة.

واتخذ الحرس البلدي الاجراء القانوني بالخصوص ومصادرة الكمية لانعدام النظافة .