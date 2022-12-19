المشري والسفير الفرنسي لدى ليبيا يبحثان سُبل حلحلة الانسداد السياسي في البلاد

طرابلس 19 ديسمبر المشري والسفير الفرنسي لدى ليبيا يبحثان سُبل حلحلة الانسداد السياسي في البلاد2022 (وال)- بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، سُبل حلحلة الإنسداد السياسي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

وقال المشري خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، إن خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأكد أن المجلس الأعلى للدولة يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيدًا عن المناكفات السياسية. (وال)

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