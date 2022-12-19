ليبيا نيوز

قافلة العيون 7 لمستشفى طرابلس تنهي زيارتها لمدينة سرت ضمن سلسلة القوافل الطبية.

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 19 ديسمبر 2022 م ( وال ) – انهت قافلة العيون 7  لمستشفى زاوية الدهماني طرابلس زيارتها لمدينة سرت ضمن سلسلة القوافل الطبية التي زارت مختلف مدن ومناطق ليبيا ضمن جهود وزارة الصحة لتوطين علاج أمراض العيون بالداخل بالتعاون مع جهاز طب الطوارئ و الدعم برئاسة   طارق الهمشرى .

وأجرى الفريق الطبي كشوفات للمئات من مرضى العيون بمدينة سرت وما حولها كما أجريت العديد من العمليات الجراحية في مختلف تخصصات أمراض العيون بمشاركة أطباء العيون بمدينة سرت ومنهم  الدكتور خليفة السويدى  و فريق قسم العيون  بالمستشفى “أمينة  القذافي وفوزية الجرارى ” ورابعة البرق  و ” صلاح غيث  وجميلة المبروك  

 

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وكالة الأنباء الليبية

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